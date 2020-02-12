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12 лютого • оновлено в 16:14
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"Хочеться ридати": Комаровський раптово висловився про Зеленського

27.8т
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Популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.

Про свої почуття Комаровський розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, відео якого з'явилося на YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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"Викликають величезний смуток, просто іноді хочеться ридати і все. Мені погано, мені дуже погано", – сказав Комаровський.

Він наголосив, що на місці Зеленського кинув би все і пішов.

Комаровський розповів про ставлення до Зеленського

Комаровський розповів про ставлення до Зеленського

Скріншот

"Зеленському дуже важко, але той факт, що йому важко, не дає йому підстав не звертати уваги на тих людей, які від нього абсолютно конкретного хотіли і чекали", – зазначив він.

Комаровський додав, що не розчарувався в Зеленському як у людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Зеленського Комаровський розповідав, що президент прислухається до його думки.

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Автор
Сергій Запорізький Сергій Запорізький
Особи
Євген Комаровський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Вы что, господин Комаровский, НЕ ЗНАЛИ поговорки: "не в свои сани не садись"? Или может мама не научила ЕГО этой поговорке? Так жизнь научит.
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nic nic_
nic nic_
Він наголосив, що на місці Зеленського кинув би все і пішов. Мабудь вже не вийде так просто.
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1
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Gordon Yury
Gordon Yury
Кашперовский - это "чудо-доктор", стоящий в одном ряду с Кашперовским, Чумаком и иже с ними... И поэтому его проповеди действуют только на тех, у кого в голове давно почивший в бозе совок. Поэтому все его устремления связаны с московщиной... Но если он говорит, что Зеленский прислушивается к его советам, то может стоило бы последнего забрать с собой в эрэфию - читали бы лекции вдвоем...
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