"Хочеться ридати": Комаровський раптово висловився про Зеленського

Популярний лікар-педіатр і радник президента України Володимира Зеленського Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави викликають у нього величезний смуток.

Про свої почуття Комаровський розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, відео якого з'явилося на YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Викликають величезний смуток, просто іноді хочеться ридати і все. Мені погано, мені дуже погано", – сказав Комаровський.

Він наголосив, що на місці Зеленського кинув би все і пішов.

Комаровський розповів про ставлення до Зеленського Скріншот

"Зеленському дуже важко, але той факт, що йому важко, не дає йому підстав не звертати уваги на тих людей, які від нього абсолютно конкретного хотіли і чекали", – зазначив він.

Комаровський додав, що не розчарувався в Зеленському як у людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Зеленського Комаровський розповідав, що президент прислухається до його думки.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!