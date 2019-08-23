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"Хочете фішок?" Разумков розповів про відкриття нової Ради

1.3т Читати матеріал російською

На урочистому відкритті Верховної Ради IX скликання 29 серпня не буде сюрпризів і "фішок".

Про це на брифінгу 23 серпня в Києві заявив глава "Слуги народу" Дмитро Разумков.

"Щодо сценарію (засідання. — Ред.), він стандартний, він прописаний, там нічого нового не з'явилося. Якщо ви хочете тут знайти якісь фішки, то їх немає, тому що це передбачено законодавством", — сказав він.

Разумков також повідомив, що партія "Слуга народу" буде готуватися до місцевих виборів.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Цензор.НЕТ"

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"Поки що партія "Слуга народу" займається підготовкою роботи ВРУ IX скликання. Будь-яка політсила повинна починати підготовку до виборів одразу після того, як закінчилися попередні. Дійсно, ми будемо готуватися як до місцевих, так і до парламентських і будь-яких інших, які відбуватимуться в державі", — заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 9-го скликання комітети будуть формувати спільним рішенням, враховуючи кількісний склад комітетів парламенту попереднього скликання.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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