Довіряй, але перевіряй: Україну попередили про можливий удар Білорусі

Заяви та дії Білорусі щодо України кардинально відрізняються. Офіційному Києву варто пам'ятати про взаємини Мінська та Кремля, і превентивно готуватися до можливої ​​агресії із білоруської сторони.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він нагадав, що хоча президент Білорусі Олександр Лукашенко декларує безумовно позитивне ставлення до України, одночасно із цим його країна затримує українців і голосує в ООН на боці Росії.

"Я би зробив так: ми б теж продовжували політику красивих слів і переговорів із Білоруссю, розвивали б контакти в усіх напрямках — політичному, культурному, економічному і т.д. Але одночасно із цим, у діях, ми б готувалися до того, що в будь-який момент звідти може прийти небезпека", — пояснив Осипенко.

Він підкреслив, що затримання у Білорусі українських громадян є явним свідченням того, що контррозвідувальний режим там контролюється росіянами.

"Тобто ми повинні також тихо, не оголошуючи нічого, захищати інтереси українців. Угруповання військ там повинно посилюватися, кордон і його перетин чітко контролюватися і так далі", — підсумував експерт.

Раніше в ефірі ObozTV експерт-міжнародник Валерій Кравченко заявив, що Росія готує у Білорусі державний переворот.

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