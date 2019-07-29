Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"

26.4т Читати матеріал російською

Під час тижневого навчання в Трускавці, організованого для політсили "Слуга народу " Київською школою економіки, розбирають діяльність народних депутатів 8 скликання.

Так, на одній з лекцій поставили запитання: "За досягнення в якій сфері відомий депутат 8 скликання Шпенов Дмитро Юрійович?". У відповіді було запропоновано вказати варіант "Не знаю", якщо учасник не знайомий з його діяльністю.

Однак серед відповідей "слуг народу" висвітилися наступні: "Гівнюк", "пизд*в гроші", "А такий був хіба?", "Феодал", "А він точно депутат?", "Скотина", "Негідник" т.д.

Про діяльність Юрія Берези відповідь була лаконічною: "Х*йкін".

"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"
"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"
"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"

"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"

Марина Шашкова

Відзначимо, що навчання майбутніх народних депутатів проходить в залі "Сенатор" готелю "Ріксос Прикарпаття" в курортному Трускавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутні депутати від президентської партії 28 липня приїхали до Трускавця, де для них заплановано тренінг. З вокзалу їх на автобусах розвезли по готелях. Проживати вони будуть в найдорожчих готелях – "Ріксос" та "Женева".

При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання. Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Юрій Береза
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
204
22
Смішно
11
Цікаво
54
Сумно
54
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Невечеря Галина
Невечеря Галина
Собрались ребята на тусовку. Кто будет финансировать?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Культура пре.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Зе- мудилы.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel