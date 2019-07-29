"Х*йкін гівнюк пи*див гроші": злили скандальні фото курортного навчання "слуг народу"

Під час тижневого навчання в Трускавці, організованого для політсили "Слуга народу " Київською школою економіки, розбирають діяльність народних депутатів 8 скликання.

Так, на одній з лекцій поставили запитання: "За досягнення в якій сфері відомий депутат 8 скликання Шпенов Дмитро Юрійович?". У відповіді було запропоновано вказати варіант "Не знаю", якщо учасник не знайомий з його діяльністю.

Однак серед відповідей "слуг народу" висвітилися наступні: "Гівнюк", "пизд*в гроші", "А такий був хіба?", "Феодал", "А він точно депутат?", "Скотина", "Негідник" т.д.

Про діяльність Юрія Берези відповідь була лаконічною: "Х*йкін".

Марина Шашкова

Відзначимо, що навчання майбутніх народних депутатів проходить в залі "Сенатор" готелю "Ріксос Прикарпаття" в курортному Трускавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутні депутати від президентської партії 28 липня приїхали до Трускавця, де для них заплановано тренінг. З вокзалу їх на автобусах розвезли по готелях. Проживати вони будуть в найдорожчих готелях – "Ріксос" та "Женева".

При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання. Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України.

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