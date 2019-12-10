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10 грудня • оновлено в 15:10
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Хінкальщики, продавці та злочинці: стали відомі спонсори "Слуги народу"

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Президентську партію "Слуга народу" фінансують фізичні та юридичні особи, які мають явні ознаки фіктивності.

В офіційному списку донорів політсили за третій квартал 2019 рік – 12 фізосіб і 30 фірм, що перевели партії майже 100 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Bihus.info".

Також серед спонсорів президентської партії є ТОВ "Ярославова реклама", що перевела на рахунок партії 3,3 млн грн. Власник фірми – 22-річний Ярослав Кузка працює кухарем в одному з ресторанів Києві, де ліпить хінкалі, а за адресою, де зареєстрована його компанія, про таку фірму ніколи не чули.

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ТОВ "Компанія Пром Імпорт" пожертвувала "Слузі народу" близько 500 тисяч грн. Власниця фірми Юліана Куку торгує жіночою білизною.

"Це благодійний внесок, який ми можемо зробити будь-кому, правильно? Ось ми і зробили", – повідомила Куку.

Ще одна компанія "Дари Закарпаття 1979" внесла 3,3 млн грн. Власник компанії Артем Микулинський фігурує в цілому ряді кримінальних справ через дрібні крадіжки та бійки з дружиною. При цьому органи опіки намагаються позбавити його батьківських прав. Мати Микулинського розповіла, що чоловік має інвалідність і ніде не працює.

Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

Так, майже 20 мільйонів гривень "Слузі народу" прийшло від шести компаній – ТОВ "Агро Ленд", ТОВ "Веб-Ротор", ТОВ "Леонол", ТОВ "Саквояж-ЮТ", ТОВ "Артінвестбуд" і ТОВ " ФГ "Екопівдень".

Примітно, що всі ці фірми мають адреси реєстрацій в різних регіонах України, але їх друку і чекові книжки правоохоронці виявили в одній з квартир в Херсоні. Дане житло належить Олегу Семенову – раднику голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого виключили з партії "Батьківщина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп "Слуги народу" заробляла в Криму і отримала квартиру за 10 млн.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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