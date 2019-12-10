Хінкальщики, продавці та злочинці: стали відомі спонсори "Слуги народу"

Президентську партію "Слуга народу" фінансують фізичні та юридичні особи, які мають явні ознаки фіктивності.

В офіційному списку донорів політсили за третій квартал 2019 рік – 12 фізосіб і 30 фірм, що перевели партії майже 100 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Bihus.info".

Також серед спонсорів президентської партії є ТОВ "Ярославова реклама", що перевела на рахунок партії 3,3 млн грн. Власник фірми – 22-річний Ярослав Кузка працює кухарем в одному з ресторанів Києві, де ліпить хінкалі, а за адресою, де зареєстрована його компанія, про таку фірму ніколи не чули.

ТОВ "Компанія Пром Імпорт" пожертвувала "Слузі народу" близько 500 тисяч грн. Власниця фірми Юліана Куку торгує жіночою білизною.

"Це благодійний внесок, який ми можемо зробити будь-кому, правильно? Ось ми і зробили", – повідомила Куку.

Ще одна компанія "Дари Закарпаття 1979" внесла 3,3 млн грн. Власник компанії Артем Микулинський фігурує в цілому ряді кримінальних справ через дрібні крадіжки та бійки з дружиною. При цьому органи опіки намагаються позбавити його батьківських прав. Мати Микулинського розповіла, що чоловік має інвалідність і ніде не працює.

Партія "Слуга народу"

Так, майже 20 мільйонів гривень "Слузі народу" прийшло від шести компаній – ТОВ "Агро Ленд", ТОВ "Веб-Ротор", ТОВ "Леонол", ТОВ "Саквояж-ЮТ", ТОВ "Артінвестбуд" і ТОВ " ФГ "Екопівдень".

Примітно, що всі ці фірми мають адреси реєстрацій в різних регіонах України, але їх друку і чекові книжки правоохоронці виявили в одній з квартир в Херсоні. Дане житло належить Олегу Семенову – раднику голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого виключили з партії "Батьківщина".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп "Слуги народу" заробляла в Криму і отримала квартиру за 10 млн.

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