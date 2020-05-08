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8 травня • оновлено в 21:59
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"Халява закінчилася!": Саакашвілі попередив, що України "не буде"

2.9т
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Міхеїл Саакашвілі, якого нещодавно призначили керівником Виконавчого комітету реформ, заявив, що Україна не може більше жити з корупційними схемами.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Саакашвілі, "халява закінчилася" і українська економіка не може утримувати вантаж корупціонерів.

"Є люди, які прямо не працюють на Москву, але хотіли б, щоб все залишалося як є. Так ось, я їм хочу сказати: це просто неможливо. Якщо це болото не осушити, якщо з корупційного виру не витягнути Україну... Халява закінчилася! Ми 30 років думали так: "Ми і так продамо своє зерно, метал, руду, будемо експортувати робочу силу і будемо тирити. У нас завжди все буде добре". Українська економіка не може далі утримувати цей вантаж", – заявив Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Скріншот з відео

Також за його словами, з цим потрібно розібратися, інакше Україна, як країна, перестане існувати.

"Або ми це болото абсурду сушимо, або України як такої не буде", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ. При цьому, сам Саакашвілі за час своєї кар'єри встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ. Зокрема, він отримував гроші з Москви через олігарха часів Януковича Сергія Курченко, що втік до Росії

Також через його призначення Україна потрапила в дипломатичний скандал – Грузія вже заявила про відкликання для консультацій свого посла з Києва Теймураза Шарашенідзе.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
корупція
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш подкидыш михо, поставленный "смотрящим" за майдановской соросятней, провозгласил отмену халявы.. )) в который раз? ))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
М и х у и л! жги дальше!
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