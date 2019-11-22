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22 листопада • оновлено в 13:55
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Хабарництво в Раді: Арахамію викликали в НАБУ

1.3т
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Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія свідчитиме про хабарництво народних депутатів у Національному антикорупційного бюро.

Про це сам Арахамія сказав у ефірі програми "Право на владу" на "1+1". Політик розповідатиме про відомі йому випадки корупції серед нардепів.

"Я, до речі, вже йду в НАБУ. Мені вчора дорікали: "Арахамія шось казав у ефірі, нікуди не пішов". У мене є повістка, я йду з адвокатом у НАБУ давати ці свідчення. Тобто процес триває", – наголосив Арахамія.

Давид Арахамія свідчитиме у НАБУ щодо хабарів у Раді

Давид Арахамія свідчитиме у НАБУ щодо хабарів у Раді

hubs.ua

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"Паплюжите наші рейтинги!" Арахамія розповів про реакцію Зеленського на скандали зі "слугами"

Крім того, лідер фракції також пояснив, що зі "слугами народу" так багато скандалів і розслідувань через "статистичну похибку". На його думку, ознакою вдалого підбору є 3-5% "поганих" кадрів, невдалого – 10-15%, дуже невдалого – понад 15%.

Арахамія підрахував, що похибка "вдалого" відбору до "Слуги народу" становить 12 нардепів. Виключили з фракції вже трьох.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради, на детекторі брехні.

  • Скандал спалахнув через можливий підкуп народних депутатів. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047.

  • Президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів податкового комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

  • Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що скандал через можливе хабарництво в податковому комітеті може серйозно підірвати стосунки в політсилі.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Давид Арахамія
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. Талисман
. Талисман
Так это заебися! Наслаждайся курва.
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