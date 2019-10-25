"Гумконвой" Путіна засікли біля Донбасу: Україна жорстко відреагувала

У п'ятницю, 25 жовтня, черговий "гуманітарний" конвой із Росії перетнув український кордон у напрямку окупованого Донбасу, в зв'язку з чим Міністерство закордонних справ направило в Кремль ноту протесту.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила прессекретар зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко.

"Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту", – написала вона.

"Гумконвой" Путіна засікли біля Донбасу Twitter Катерини Зеленко

Зеленко також від імені МЗС закликала міжнародне співтовариство відреагувати належним чином на порушення.

Росія НЕ зупіняється и далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту, заклікаємо міжнародну спільноту відреагуваті належно чином. #StopRussianAggression pic.twitter.com/4iInKt1r21 - Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) October 25, 2019

Як писав OBOZREVATEL, після розведення сил у Станиці Луганській, в кінці липня Росія відправила на Донбас позачерговий "гуманітарний конвой", в який мало увійти медичне обладнання.

17 жовтня на Донбасі засікли новий "гумконвой" у складі двох колон із 36 вантажівок.

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