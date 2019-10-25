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25 жовтня • оновлено в 18:44
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"Гумконвой" Путіна засікли біля Донбасу: Україна жорстко відреагувала

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У п'ятницю, 25 жовтня, черговий "гуманітарний" конвой із Росії перетнув український кордон у напрямку окупованого Донбасу, в зв'язку з чим Міністерство закордонних справ направило в Кремль ноту протесту.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила прессекретар зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко.

"Росія не зупиняється і далі порушує міжнародне право. Черговий контрабандний конвой перетнув український кордон у напрямку Донбасу. Направили РФ ноту протесту", – написала вона.

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"Гумконвой" Путіна засікли біля Донбасу

"Гумконвой" Путіна засікли біля Донбасу

Twitter Катерини Зеленко

Зеленко також від імені МЗС закликала міжнародне співтовариство відреагувати належним чином на порушення.

Як писав OBOZREVATEL, після розведення сил у Станиці Луганській, в кінці липня Росія відправила на Донбас позачерговий "гуманітарний конвой", в який мало увійти медичне обладнання.

17 жовтня на Донбасі засікли новий "гумконвой" у складі двох колон із 36 вантажівок.

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Тема
Гуманітарний конвой Росії
Місце
Україна
Теги
Донбас Міністерство закордонних справ України
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