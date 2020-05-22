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22 травня • оновлено в 23:40
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"Гуляють на весіллях і п'ють горілку": Резніков висловився про реальну бойову готовність терористів "ЛНР"

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував заяви ватажка "ЛНР" про приведення військ терористів в повну бойову готовність.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він заявив, що на території "ЛНР" терористи ходять на весілля, п'ють горілку і гуляють в звільнювальні.

"Дійсно, два армійські корпуси – перший і другий – Російської Федерації, які перебувають на території тимчасово окупованого Донбасу, приведені в повну бойову готовність. Як це виглядає у них: якщо на території Донецької області вони більш-менш мобілізовані, то на території Луганської області вони ходять на весілля, п'ють горілку, у них звільнювальні. "Все добре". Ось такий у них стан підвищеної бойової готовності. Тому це все маячня", – сказав Рєзніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ЛНР" Леонід Пасічник привів окупаційні війська в повну бойову готовність і нахабно пригрозив Україні відсунути лінію фронту.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олексій Резніков Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
тероризм Новини ЛНР
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