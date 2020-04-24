Грузія пригрозила відкликанням посла з Києва через Саакашвілі

Посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.
Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.
"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", – зазначив він.
Георгій Гахарія і Міхеїл Саакашвілі
На думку прем'єра, з боку України як стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії і знаходиться в розшуку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про плани призначити Саакашвілі віце-прем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Новина про включення екс-голови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.
24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися в Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.
Президент України Володимир Зеленський на зустріч з Саакашвілі не приїхав.
Високопоставлене джерело у фракції "Слуга народу" заявило, що на засіданні монобільшості думки нардепів про призначення Саакашвілі розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до нього з розумінням.
Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе висловив побоювання у зв'язку з можливим призначенням Саакашвілі на посаду віце-прем'єра.
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