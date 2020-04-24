Головна Новини
24 квітня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Грузія пригрозила відкликанням посла з Києва через Саакашвілі

2.6т
Читати матеріал російською

Посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єром українського уряду з питань реформ.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це заявив журналістам прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

"Якщо таке рішення буде прийнято, ми, як мінімум, відкличемо посла з Києва для консультацій", – зазначив він.

Георгій Гахарія і Міхеїл Саакашвілі

Георгій Гахарія і Міхеїл Саакашвілі

На думку прем'єра, з боку України як стратегічного партнера Грузії "категорично неприйнятно" призначати на високу посаду особу, яка була засуджена в Грузії і знаходиться в розшуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
скандали політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
зе почему ты все время вляпаешси в дерьмо.тебе надо саакашвили то бери его и дергай куды подалее.нашел реформатора для украины на сегодня.иди в отставку зе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги