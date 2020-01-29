"Гроші - найвища цінність": призначення Толстого в ПАРЄ висміяли в їдкій карикатурі

Призначення заступника голови нелегітимної Держдуми Росії Петра Толстого віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи висміяли їдкою карикатурою.

Український художник Андрій Петренко опублікував її в своєму Twitter. Він зобразив, як Толстий стої за прапором Євросоюзу. При цьому ноги його у військовій формі і берцах з автоматом натякають на походження із країни-окупанта, а "верх" політика в костюмі дипломата.

"Гроші – вища європейська цінність... Присвята: ПАРЄ", – прокоментував художник своє творіння.

Петро Толстой Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. Проєкт рішення містить два головних меседжі, які на руку Кремлю, і є зрадницькими для України.

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