"Гроші - найвища цінність": призначення Толстого в ПАРЄ висміяли в їдкій карикатурі

Призначення заступника голови нелегітимної Держдуми Росії Петра Толстого віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи висміяли їдкою карикатурою.
Український художник Андрій Петренко опублікував її в своєму Twitter. Він зобразив, як Толстий стої за прапором Євросоюзу. При цьому ноги його у військовій формі і берцах з автоматом натякають на походження із країни-окупанта, а "верх" політика в костюмі дипломата.
"Гроші – вища європейська цінність... Присвята: ПАРЄ", – прокоментував художник своє творіння.
Петро Толстой
Факти
# Гроші - вища європейська цінність ....- #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) January 29, 2020
Присвятої: # пасе https://t.co/YlH1uxdWBz # карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/dYMTZH3AEI
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. Проєкт рішення містить два головних меседжі, які на руку Кремлю, і є зрадницькими для України.
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