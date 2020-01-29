Головна Новини
29 січня • оновлено в 20:29
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Гроші - найвища цінність": призначення Толстого в ПАРЄ висміяли в їдкій карикатурі

2.3т
Читати матеріал російською

Призначення заступника голови нелегітимної Держдуми Росії Петра Толстого віцеспікером Парламентської асамблеї Ради Європи висміяли їдкою карикатурою.

Український художник Андрій Петренко опублікував її в своєму Twitter. Він зобразив, як Толстий стої за прапором Євросоюзу. При цьому ноги його у військовій формі і берцах з автоматом натякають на походження із країни-окупанта, а "верх" політика в костюмі дипломата.

"Гроші – вища європейська цінність... Присвята: ПАРЄ", – прокоментував художник своє творіння.

Петро Толстой

Петро Толстой

Факти

Новини
"Блюзнірство і збочення!" У МЗС України відреагували на скандальну резолюцію ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. Проєкт рішення містить два головних меседжі, які на руку Кремлю, і є зрадницькими для України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорілко
Особа
Андрій Петренко
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
7
16
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кстати, об укрохудожниках... Весь мир знает Айвазовского, Крамского, Репина, за картины Кандинского или Малевича миллионы платят... А вот укрохудожники никому не известны... :-))) И неинтересны. :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ! Ваше "почуття гумору" = вещь в себе! Ну, нет, нет у вас чувства юмора - и не будет! Поэтому и невозможно перевести на вашу "дермову ни Ильфа и Петрова, ни Жванецкого: весь юмор исчезает... :-))) Смиритесь, убогие! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну что остается ха.х.е.лам? Теперь только мелко и жидко подристать... Это у них обычное явление после зрады... Диарея, так сказать)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги