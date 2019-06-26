"Громадянська позиція" підтримала вимоги до майбутніх депутатів

Політична партія "Громадянська позиція" підтримує список вимог, що висунули громадські організації до майбутніх депутатів.

26 травня відбулася зустріч представників команди "Громадянської позиції" та громадських організацій, які ініціювали Порядок денний, повідомили в Facebook партії.

Анатолій Гриценко на зустрічі з активістами Facebook "Громадянської позиції"

Активісти переконані, народні депутати повинні забезпечити належну реформу судової системи, прокуратури, поліції, перезавантаження частини антикорупційних органів, повернення відповідальності за незаконне збагачення, позбавити СБУ невластивих функцій та зберегти такі позитивні зміни, як міжнародні закупівлі ліків.

Анатолій Гриценко на зустрічі з активістами Facebook "Громадянської позиції"

"Системні речі, які напрацювали громадські організації та "Громадянська позиція" збігаються. Тому ми підтримали Порядок денний. Наша фракція у майбутньому парламенті однозначно підтримає антикорупційні ініціативи та вдосконалення антикорупційного законодавства. Ми не дамо забути жодної корупційної справи, яка зараз не має чіткого та справедливого вироку", – заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко під час зустрічі з активістами.

Детальніше ознайомитися з Порядком денним встановлення справедливості можна за посиланням.

Facebook "Громадянської позиції"

Facebook "Громадянської позиції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Гриценко запропонував обмежити витрати на передвиборчу рекламу. Ліміт має становити $100 тисяч. Це дозволить молодим партіям конкурувати з олігархічними політичними проектами.

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