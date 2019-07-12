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"Громадянська позиція" Гриценка пропонує запровадити екологічний онлайн-контроль на підприємствах

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Команда "Громадянської позиції" планує змінити принцип екологічного контролю та запровадити його згідно зі стандартами Євросоюзу та відповідно до тих директив, які Україна вже узгодила з ЄС.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко під час зустрічі з представниками екозахисних громадських організацій, пише пресслужба політсили.

"Ми змінимо принцип екологічного контролю. Буде безперервний контроль онлайн. Там, де на підприємствах фіксуватимуть надмірні викиди, одразу вживатимуть заходів", – зазначив Гриценко.

Партія "Громадянська позиція"

Партія "Громадянська позиція"

Пресслужба "Громадянської позиції"

Також у "Громадянській позиції" пропонують у режимі моніторингу скласти графік, де саме впровадять новий екологічний стандарт.

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"Насамперед – це регіони, де найгірша екологічна ситуація. Окремо, власників великих підприємств зобов’яжемо встановити фільтраційні установки. А вже всі нові підприємства, які будуть запроваджуватися в експлуатацію, повинні одразу працювати за європейськими стандартами", – додав представник команди "Громадянської позиції" Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна реформує екологічне законодавство за нормами ЄС. Заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо заявив, що фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Анатолий Степанович, экология это конечно хорошо, но не это сейчас главное. Есть темы куда важнее: провальная внешняя политика, одно голосование в ПАСЕ чего стоит; обнищание людей, на фоне зарвавшихся олигархов типа Пороха; поддержка армии, единственной нашей защиты - вот что сейчас важно !
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