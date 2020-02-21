Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко заявив, що рішення Московського суду про його заочне засудження до шести років колонії, не має жодного стосунку до права та справедливості.

Як політик зазначив на своїй сторінці у Facebook, він вважає терроризмом – дії російський диверсантів на Донбасі, які вбивають українських військових.

"Як я до того ставлюся? В моєму розумінні, тероризм – це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, у тому числі дітей; це отруєння/вбивство російським "Новічком" людей на території чужих держав", – зазначив він.

Гриценко відреагував на вирок в РФ

За його словами, це дійсно терроризм і саме так його розуміють у цивілізованому світі.

"На жаль, тероризм цей дотепер не покараний. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді" – не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються", – написав Гриценко.

Нагадаємо, за даними Слідчого комітету РФ тодішній глава українського Міноборони просив підривати російські поїзди у прикордонних із Україною регіонах, а також автомобілі у Москві і Таганрозі – нібито у відповідь на проведену російськими спецслужбами діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство українських силовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії Слідчий комітет оголосив у розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського політика.

Водночас Гриценко вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в РФ, "відповіддю" на його висловлювання на адресу країни-агресорки.

У Москві (Росія) на суді над колишнім міністром оборони України Анатолієм Гриценком, прокурор зажадав засудити українця до дев'яти років колонії загального режиму.

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