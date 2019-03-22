Гриценко: я гарантую, що жоден канал не будуть вимикати по команді з Банкової

У демократичній країні неможливий тиск на засоби масової інформації та втручання в їхню роботу з боку влади.

Так кандидат у президенти Анатолій Гриценко прокоментував відключення каналу "1+1" в деяких областях. "Фальсифікація – це не тільки скупівля голосів, але і коли відключають канали. Це теж спотворення, вплив на громадську думку. Я гарантую на посту президента, що жоден канал не будуть вимикати по команді з Банкової", – наголосив Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Він додав, що подібні дії з боку влади свідчать лише про страх. "Це нормальний стан, коли бояться. Краще б вони п’ять років боялись і не брехали, не мародерствували. А зараз вже пізно", – зазначив Гриценко.

Нагадаємо, раніше Гриценко казав, що в Україні роль чесної журналістики важливіша, ніж роль політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на посаді президента Гриценко планує посилити відповідальність за корупцію, легалізувавши таке поняття як провокація хабаря.

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