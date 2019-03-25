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Гриценко: вогнепальна зброя в Україні має бути легалізована

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Вся зброя в Україні має перебувати на державному обігу та бути легалізованою.

Про це йшлося під час підписання меморандуму щодо легалізації вогнепальної зброї між головою Української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним та кандидатом у президенти Анатолієм Гриценком.

Анатолій Гриценко і Георгій Учайкін

Анатолій Гриценко і Георгій Учайкін

Прес-служба "Громадянської позиції"

"Вся зброя буде на державному обліку, вона буде легалізована. Я беру зобов'язання на посаді президента невідкладно створити робочу групу, до складу якої увійдуть і представники Всеукраїнської асоціації власників зброї, й інших громадських організацій, щоб швидко підготувати законопроект, який буде внесений президентом", — сказав Гриценко.

Меморандум

Меморандум

Прес-служба "Громадянської позиції"

Меморандум передбачає, зокрема, визначення пріоритетним серед першочергових президентських ініціатив розгляд у Верховній Раді України законопроекту "Про зброю" та зобов'язання сприяти законодавчій і практичній демонополізації та розвитку прозорого ринку цивільної зброї в Україні.

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"Ми зробимо все, щоб швидко унормувати це питання. Я беру зобов'язання оприлюднити прізвища тих, крім військових, спецпризначенців, офіцерів спецслужб, хто отримав зброю через нагороди, накази міністрів-силовиків. Цей меморандум — не просто передвиборчий документ, це важливе зобов'язання на посаді президента. Як офіцер, військовий, який тримає слово по життю, я зобов'язуюся це виконати", — наголосив кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав три основні речі, які хоче реалізувати за президентський термін. Це — знищення корупції, відновлення гуманітарної сфери та системи соціального захисту, повернення Криму та Донбасу.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
И подпись шизофреника-неудачника у Грисенки
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Хохлы! Где вы этого долбоёба Грисенку отрыли? Закопайте взад!
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