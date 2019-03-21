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Гриценко сказав, коли буде закон про імпічмент

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Кандидат у президенти від "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко пообіцяв у разі перемоги на виборах президента внести до Верховної Ради законопроект про імпічмент.

Про це політик заявив на акції в Івано-Франківську та повідомив у Facebook. "Гарант теж нестиме відповідальність за свої дії: серед перших законопроектів я внесу у парламент закон про імпічмент", – сказав Гриценко.

Гриценко сказав, коли буде закон про імпічмент

Прес-служба "Громадянської позиції"

За його словами, всі, хто буде посідати ключові посади, проходитимуть перевірку на поліграфі. "Хто вийшов за межу закону – відповідатиме. Хто вкрав – повертатиме вкрадене. Чесні ж – спокійно працюватимуть", – додав кандидат у президенти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко визначив три ключові завдання на посаді президента – справедливий суд, енергетичну реформу та реформу силового блоку.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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