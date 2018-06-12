Гриценко розповів, хто за ним стоїть

Лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що його не підтримує ніхто з українських олігархів, і що він "ніколи і нікому не давав обіцянок, які суперечили б інтересам країни".

У той же час, він визнав в інтерв'ю LIGA.net, що контактує з американським, європейськими, і поруч азіатських посольств в Україні.

Політик пояснив, що в світлі прийдешньої президентської кампанії вирішує завдання знайти людей, які допоможуть з фінансуванням без виставлення умов.

"Приємно здивований: кількість таких людей зростає, і вони самі виходять на зв'язок. Вимагають не преференцій - щоб країна і влада стали нормальними, в цьому наші позиції збігаються", - заявив екс-міністр.

Гриценко зазначив, що зараз його команда розробляємо виборну стратегію і тільки потім займеться бюджетом.

"Читачів, мабуть, більше турбує питання, чи візьму я на себе зобов'язання, які змусять мене робити речі всупереч моїм словам. Ні. Я не візьму на себе жодного подібного зобов'язання", - запевнив він.

"Всі, хто дасть кошти, їх прізвища можна буде побачити в звіті онлайн. Зараз жорсткі правила. Поки, я можу сказати тільки, що це будуть представники середнього і "середнього +" бізнесу, які мають чесні доходи і є патріотами. Ці люди зацікавлені в рівних умовах для підприємців", - додав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підсумки проведеного в квітні соціологічного опитування показали, що якби президентські вибори відбулися в Україні найближчим часом, найбільше голосів українці віддали б за кандидатуру Анатолія Гриценка.