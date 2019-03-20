"Прийшла весна, пора саджати": Гриценко про ситуацію в країні і необхідні зміни

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти Анатолій Гриценко у ток-шоу "Свобода слова" 18 березня описав спроби конкурентів організувати фальсифікацію результатів президентських виборів, відповів на закиди про свою роботу на посту міністра при Ющенку та окреслив першочергові проблеми, які вирішуватиме у разі обрання президентом.

Основні тези з його виступу зібрав OBOZREVATEL.

Про можливі фальсифікації на виборах

Гриценко констатував, що один з кандидатів на пост глави держави намагається скупити голоси виборців та сфальсифікувати результати голосування на свою користь.

"Є купа справ у Національній поліції. І ми це фіксуємо, і даємо покази: є бажання скупити голоси і зробити переможцем того, хто не має жодного шансу. Це може зірвати різьбу, це точно може завершити вибори конфліктом, і цим може скористатися Путін", - наголосив кандидат у президенти.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

Питання Криму та ОРДЛО

Гриценко занепокоєний тим, що після стількох років досі невідомо, хто з українських чиновників відповідальний за здачу Криму окупанту. Він пообіцяв, що знайде винних і ці люди понесуть покарання. Крім того, зауважив, що протягом 5 років можна підійти до початку деокупації українських територій.

"За п’ять років вже мала б бути відповідь, хто здав Крим, не захищаючи. І ці люди мали би сісти надовго – від 12 до 15 років. Не можна такі речі забувати", - сказав Гриценко і додав, що Україні треба стати сильнішою як в плані армії, так і з економічної точки зору, а вже потім говорити про повернення Криму та окупованої частини Донбасу.

"За п’ять років це реально", - запевнив Гриценко.

Про скандал навколо розкрадання в оборонці

"Шкода, немає поряд Петра Олексійовича. Я б у нього спитав, як може поєднуватися в одній руці томос, а в другій – мародерство на крові солдата", - зазначив Гриценко, маючи на увазі виявлені журналістами корупційні дії соратників Порошенка Свинарчуків-Гладковських в "Укроборонпромі".

"Порядок означає, що якщо оті Свинарчуки-Гладковські, якщо їх піймали за зябри, то буде негайний арешт, швидке розслідування, прозорий суд на основі закону і пожиттєва тюрма без права амністії з конфіскацією майна. Це в моєму розумінні порядок. А не тоді, коли солдати гинуть, а хтось набиває собі кишені", - сказав Гриценко.

"Чи міг Петро Олексійович не знати про мародерство на крові? Теоретично, міг не знати. Але журналісти частину цих фактів оприлюднили ще кілька років тому. Я на місці президента негайно дав би команду розібратися, і фігуранти вже б сиділи", - зауважив він.

Генпрокурором має стати Сакварелідзе

"Я довго думав, хто має бути генеральним прокурором. Давід Сакварелідзе. Це людина, яка на відміну від нинішнього балаболки, має юридичну освіту і диплом. Яка не буде захищати кумів, любих друзів, не буде мої накази виконувати. Я обріжу телефон прямого зв’язку з генпрокурором", - пообіцяв кандидат у президенти.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

Про Пашинського та Розенблата

Гриценко не обійшов увагою нардепа від "Народного фронту" Сергія Пашинського та соратника Порошенка нардепа Борислава Розенблата.

"Порядок, це коли Пашинський стріляє в живу людину і потім відповідає перед судом, а не шастає по парламенту. І Розенблат, ще один депутат, по якому генпрокурор показав кіно, ось бурштин нелегальний, ось корупція, ось офшори, і він ходить сміється вже другий рік… Але коли виявили незаперечний факт корупції, то такі Розенблати повинні сидіти в тюрмі. От я це забезпечу. А Петро Олексійович їх приховує, і в цьому принципова різниця (між нами – ред.)", - сказав Гриценко і також нагадав бездіяльність правоохоронної системи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"20 липня вже буде 3 роки як в центрі міста підірвали журналіста Павла Шеремета, а відповіді досі немає. А це все тому що спецслужби займаються слідкуванням за мною, за журналістами, ведуть прослуховування, не забезпечують безпеку", - пояснив Гриценко.

Справа розстрілів на Майдані

Він також пообіцяв, що Сакварелідзе в разі призначення очільником ГПУ обов’язково доведе до кінця розслідування розстрілів на Майдані.

Гриценко нагадав: "Президент особисто, і всі по черзі генеральні прокурори (з весни 2014 року – ред.) говорили, що це їх справа честі дати відповідь на питання, хто вбивав на Майдані. Немає честі? Чи немає бажання? Чи хтось особисто замішаний? Такі в мене питання виникають".

Про часи, коли очолював Міноборони

Гриценко нагадав, що за корупцію звільняв підлеглих без права на військову пенсію, відбирав в них погони та звання і направляв всі матеріали до ГПУ, загалом близько 300 справ, які в прокуратурі потім "помирали".

"І дійшло вже до того, що в Житомирі, на полігоні аеромобільної бригади, тоді я публічно при камерах заявив, що вимагаю відставки генпрокурора Олександра Медведька. А на пості президента, я такого прокурора звільню. Сподіваюсь Сакварелідзе такого не зробить", - сказав Гриценко.

Перші кроки на посту президента

Кандидат у президенти розповів, що його штаб співпрацює зі штабами Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського у питанні недопуску фальсифікацій на виборах, які намагатиметься провернути "нагла рижа морда".

Три основні питання, за вирішення яких Гриценко обіцяє взятися першочергово:

Справедливий суд для всіх громадян.

Енергетика та енергоефективність. Незалежність від російського газу.

Силовий блок в широкому плані. Працівники силових відомств більше не будуть захищати владу чи офіси олігархів.

Наприкінці виступу Гриценко пожартував про майбутнє корупціонерів: "Прийшла весна, пора саджати".

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