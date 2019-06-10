Гриценко представив свою команду на виборах: хто увійшов до списку

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні.

Список очолив сам Гриценко, далі у топ-5 партії розмістилися лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова. Про це стало відомо на представленні кандидатів 10 червня.

До списку також увійшли генерал-майор Віктор Трепак, банкір і меценат Олександр Савченко, нардеп VII і VIII скликання Єгор Фірсов. У партії буде лише п'ять осіб, які побували депутатами, ще двоє були в уряді.

Віктор Трепак politeka

Також у другій десятці списку є секретар Львівської міськради Анатолій Забарило, депутат Тернопільської міськради Петро Ландяк, голова Івано-франківської обласної організації партії Микола Ладовський.

"Тут немає людей, які бояться сказати, що Росія — агресор. Немає людей із якимось корупційним шлейфом", — зазначили представники партії.

У мажоритарних списках "Громадянської позиції" на Львівщині є нардеп Тарас Стецьків, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій та колишній народний депутат Олег Канівець.

У Києві балотуватимуться син Анатолія Гриценка, Олексій, та екс-глава Одеської організації партії "Удар" Андрій Юсов.

Микола Катеринчук liga.net

"Ми давно партнери. Ми об'єдналися, бо не хочемо більше розмов про європейськість. Ми хочемо, щоб ця європейськість була у кожній родині, у бюджеті", — зазначив Катеринчук.

Микола Томенко Вікіпедія

Анатолій Гриценко також повідомив, що готовий сформувати і очолити уряд.

"Ми формували команду з професійних людей. Серед нас є ті, хто може на цій посаді, віце-прем'єрів, міністрів, очолити НАБУ, СБУ. Це все не питання призначень, а відповідальності", — заявив Гриценко.

Анатолій Гриценко був народним депутатом VI і VII скликань, а також Міністром оборони України (2005-2007 рр.). Активно виступав за легалізацію вогнепальної зброї в Україні, курс держави до ЄС і передачу частини президентських повноважень до парламенту.

Анатолій Гриценко gp.org.ua

Як писав OBOZREVATEL, 7 червня стала відома перша п'ятірка з партії прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана "Українська стратегія". До неї, крім самого Гройсмана, увійшли міністр науки і освіти Лілія Гриневич, міністр Кабміну Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джаппарова та міністр культури Євген Нищук.

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