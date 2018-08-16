Гриценко пояснив ситуацію з Саакашвілі

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі "не відчуває країну" Україну, але несправедливість, що була допущена щодо нього - позбавлення громадянства - повинна бути виправлена.

Таку заяву в ефірі телеканалу DumskayaTV зробив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.

Політик запевнив: "Я зараз, у прямому ефірі, підтверджую, що після обрання президентом, якщо Міхеїл на той час захоче стати громадянином України – можливо, він захоче бути в Грузії, це вже буде його вибір – але я скасую той, на мій погляд, абсолютно несправедливий, незаконний указ президента, який позбавив його громадянства".

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"І це не питання Міхеїла. І навіть якщо Міхеїл на той момент буде негативно мене оцінювати, я все одно це зроблю. Тому що це питання не Саакашвілі – це питання всіх", - наголосив Гриценко.

Він також розповів про те, чому в жовтні 2017 року його політична сила не підтримала акцію Саакашвілі.

"Ми проводили спільну акцію протесту 17 жовтня, на якій домовилися вимагати трьох речей: скасування недоторканності, виборча система, антикорупційний суд. Ми домовилися 19 жовтня всі разом, на трибуні, там було штук 20 учасників, що ми виходимо наступного разу за таких-то умов. Міхеїл вирішив розгорнути своє містечко".

За словами Гриценка, приймаючи таке рішення, Саакашвілі "думав, що підніметься Київ". Але виявилося, що "він не відчуває країни". " Для того, щоб знести владу, як він хотів, треба, щоб вийшло 100 тисяч, готових стояти 2 тижні. І тоді будь-яка влада піде". Але коли на акцію прийшло всього 5 тисяч осіб, стало зрозуміло, що "Київ не встав", - констатував політик.

Як писав OBOZREVATEL, у червні Саакашвілі заявив, що має намір повернутися в Грузію до президентських виборів, які відбудуться цієї осені, і взяти в них участь.