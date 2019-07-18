Гриценко: потрібно скасувати примусовий призов та створити професійну контрактну армію

Для формування професійного війська потрібно забезпечити солдата гідною зарплатою та державним житлом.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко у програмі "Інтерв’ю про головне" на телеканалі ICTV.

"Перше – навіть не гроші, а високий темп цікавої бойової підготовки. Драйв робочої професії – він важливий для будь-якої людини, а для військового – тим більше. Не маршувати на плацу, не підмітати, не сидіти, а справді бойова підготовка. Драйв – оце найперше. Не повинно бути примусового призову. Лише контрактна армія", – пояснив Гриценко.

Анатолій Гриценко "Рубрика"

Він наголосив, що потрібно суттєво збільшити зарплати військовослужбовцям. "Зараз, якщо ми говоримо про передову або спецназ, – від 1000 доларів на місяць, не нижче, інакше не буде мотивації. Третє – службове житло. Щоб воїн, який виснажливо, ризиковано, на драйві готувався або захищав, як зараз, державу і людей, не шукав, де жити. І соціальний пакет для родини", – додав Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціолог пояснив, за якої умови партія Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" пройде у Верховну Раду України.

Згідно із останніми дослідженнями соціологів, до Ради проходять чотири партії, політсила Гриценка наблизилась до п'ятивідсоткового бар'єру.

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