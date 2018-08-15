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Гриценко наздоганяє Тимошенко - свіжі рейтинги

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко наздоганяє у президентському рейтингу першого номера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Як передає ВВС, згідно з результатами липневих опитувань Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних дослідження ім. Яременка, Тимошенко підтримують 12,5%, а Гриценка - 9,1% від усіх виборців.

Третю сходинку посів лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко - 7,6%, четверту - лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 6,3%. Чинний президент України Петро Порошенко посідає п'яте місце з 5,1%

За лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича проголосувало б 4,9% опитаних, за мера Львова Андрія Садового - 2,9%, за лідера "Свободи" Олега Тягнибока - 2,5%. Останнім у рейтингу умовних кандидатів, які пропонувалися респондентам, став мер Києва Віталій Кличко - 0,5%.

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Близько 10% респондентів відповіли, що голосували б за іншого кандидата. Зокрема вони назвали імена шоумена Володимира Зеленського і музиканта Святослава Вакарчука.

Як зазначила керівник Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва, рівень довіри до всіх можливих претендентів "залишається дуже низьким", кожен п'ятий опитаний не визначився зі своїм кандидатом, а кожен сьомий відповів, що не піде на вибори. З цієї причини рейтинг потенційних кандидатів, які наразі посідають 1-5 місця, може змінюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно зі свіжими результатами опитувань соціологічної групи "Рейтинг", Тимошенко лідирує у президентських перегонах із результатом 17,7%, тоді як за Гриценка готові проголосувати 10,7%. При цьому високі позиції в рейтингу мають Зеленський і Вакарчук, розташувавшись після Порошенка.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Анатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоПетро ПорошенкоЮрій БойкоОлег ЛяшкоВадим РабиновичОлег ТягнибокВіталій КличкоАндрій СадовийСвятослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кофанов Владимир
Кофанов Владимир
Зачем нам майданутые кандидаты в президенты??? Это ведь майдануьые довели Украину до ручки. Сколько же можно их терпеть???
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Kravtsova Ruslana
Kravtsova Ruslana
ну зовсім якісь космічний рейтинг,який навіть не близький до реальності Адже я вже на протязі кількох місяців бачила що Тимошенко має великий відрив ,а тут Гриценко за 1 місяць став ближче одразу? просто замовна стаття і не більше Гарно обозреватель продається
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Kravtsova Ruslana
Kravtsova Ruslana
, яка Юлія Володимирівна,ви про що? я просто давно вболіваю за тимошенко,ще зі школи,а щодо рейтингів то навіть не пам"ятаю на різних сайтах бачила,треба шукати
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Kravtsova Ruslana, юлия Владимировна, перелогинтесь! И кто вам такие рейтинги сочиняет?
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Блинов Мишка
Блинов Мишка
ахаха ,польная чушь тут такие рейтинги,там другие вы же сами на сайте публикировали что у нее 17 а у Гриценко 11 теперь .Не пишие такую ерунду ,читать смешно то.Грищ не имеет никаких шансов на выборах реальных
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bel serg
bel serg
Блинов Мишка, пошОл нах проповедник хуев.
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