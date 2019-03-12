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Гриценко: фігурантів розслідування корупції в "Укроборонпромі" треба посадити пожиттєво

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Фігуранти скандалу, пов’язаного з концерном "Укроборонпром" після серії розслідувань команди Дениса Бігуса мають отримати пожиттєве покарання з конфіскацією майна.

Про це на прес-конференції у Запоріжжі сказав Анатолій Гриценко. На думку кандидата у президенти, до завершення виборів ніхто з фігурантів розслідування не буде покараний. Тому одним із перших завдань нової влади має бути притягнення їх до відповідальності.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

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"Їх прикриватимуть, як прикривали всі ці роки, заробляючи на крові солдата. Треба заарештувати та посадити за верхньою планкою закону пожиттєво з конфіскацією майна тих, хто дозволив собі заробляти в умовах війни на крові", — наголосив Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко розповів, як карати суддів-хабарників. За його словами, без справедливого суду в Україні не буде можливості реалізувати жодну реформу.

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Особа
Анатолій Гриценко
Тег
Громадянська позиція
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Фомина Катя
Фомина Катя
Як він вже достав цей Гриценко ,занатто вже він активний
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Батрух Василь
Батрух Василь
Коли на цього поца одінуть гальмівну сорочку? Вже починає набридати, пи*дабол.
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