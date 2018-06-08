ГПУ завела справу на скандального нардепа: що про це відомо

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно народного депутата від групи "За життя" Євгена Мураєва.

Зокрема, підставою для висунення підозри у державній зраді і завідомо неправдивій інформації про скоєння злочину стала промова Пашинського на трибуні в ВР, написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Мураєв в інтерв'ю дав правову оцінку засудженому судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова як терориста. Він назвав його особою, яка готувала підпали і вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну О. Сенцова", - заявила Сарган.

"Вчора ми прийняли постанову про підтримку нашого громадянина, нашого героя Сенцова та інших політв'язнів. Реакція Москви була миттєвою, і особа, яка носить мандат депутата Верховної Ради на прізвище Мураєв, зробила заяву, що по Сенцову не все так просто. Що ця людина нібито готувала підпали і вибухи", - висловився Пашинський.

Як пишуть у виданні "Українська правда", Сергій Пашинський і його деякі колеги від фракцій "Народний фронт" і БПП звернулися в СБУ з вимогою відкрити на Мураєва кримінальну справу за статтею "держзрада", яка нібито мала місце.

Відзначимо, що сам Євген Мураєв каже, що його слова вирвали з контексту і він зовсім не мав на увазі те, що йому закидають його політичні опоненти.

"А всього лише було сказано "час все розставить на свої місця". Зокрема, в справі Сенцова. Але це лише привід, якого явно чекала тупа машина пропаганди. Причому з серії "хоч що-небудь". Висмоктати з телефонного коментаря "державну зраду" погано виходить навіть у досвідчених шакалів клавіатури. Більше причепитися ні до чого, а причепитися потрібно. Тому, що я вмію їх боляче бити фактами, цифрами, ідеями", - пояснив чутки політик на своїй сторінці в Facebook.

Як писав OBOZREVATEL, Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, погодився на підтримувальну терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.