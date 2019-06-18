"Говорити нічого!" У Путіна зухвало відповіли на заяву Зеленського про Крим і Донбас

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави української держави Володимира Зеленського про плани з повернення анексованого Криму й окупованої частини Донбасу.

"Президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз", — відповів представник Кремля на запитання, як би міг початися діалог президентів, передають "РИА Новости".

"Що стосується Донбасу, то, напевно, це треба говорити не Путіну, а жителям Донбасу — вони є безпосереднім співрозмовником. Ну, а щодо Криму вже особливо і говорити немає чого", — додав Пєсков.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський заявив, що сподівається на продовження санкцій проти Росії до повернення всіх окупованих українських територій.

В кінці травня він закликав США посилити санкції проти РФ.

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