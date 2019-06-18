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"Говорити нічого!" У Путіна зухвало відповіли на заяву Зеленського про Крим і Донбас

6.9тЧитати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву глави української держави Володимира Зеленського про плани з повернення анексованого Криму й окупованої частини Донбасу.

"Президент Путін завжди починає спілкування з правильних фраз", — відповів представник Кремля на запитання, як би міг початися діалог президентів, передають "РИА Новости".

"Що стосується Донбасу, то, напевно, це треба говорити не Путіну, а жителям Донбасу — вони є безпосереднім співрозмовником. Ну, а щодо Криму вже особливо і говорити немає чого", — додав Пєсков.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А где еще 5 комментариев которые были?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сидоров Андрей, обоссанцы удаляют и очень часто.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пусть сначала жителей Крыма и л\днр, хотят ли они вернуться в Украину, а уж потом заявление делайте
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, по ошибке ты родился. А крым передали Украине, а вам синьям в замен передали таганрог и Белгород. Но срасиянцы этого не вспоминают
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Червоносенко Венцеслав, т.е., мнение жителей "незалежной" никого интересовать не должно и все эти территории следует возвратить в СССР? А т.к. Россия является правопреемницей СССР, то к ней Украину и следует присоединять. Ну а скакуасы вполне могут упаковать чемоданы и свалить в Польшу... чернорабочими... Так ведь по вашей логике получается?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Как мычит скот расейский! Хором! Быд.лоте методички выдали!
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леня зе
леня зе
Махал Махалыч, скот это электорат шоколадного
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