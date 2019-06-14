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"Говоріть українською!" Разумков осоромився у прямому ефірі

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Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков відмовився розмовляти українською мовою у прямому ефірі.

На ток-шоу "Право на владу" політик заявив, що перейде на "мову", коли стане депутатом Верховної Ради України (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Щойно я стану народним депутатом і у мене буде така можливість, я обов'язково перейду на українську", — відповів Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

скріншот відео

Зазначимо, перейти на українську Разумкова після його виступу попросила ведуча шоу. "Дмитре, говоріть українською!" — сказала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому самому ефірі "вибухнула" ведуча Наталія Мосейчук. Свою різку позицію вона висловила щодо тиску на журналістів.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Повністю підтримую позицію ведучої.
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Simon Nadja
Simon Nadja
молоде, але дурне... бракує інтелекту вивчити українську і відбрехується... ганьба!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Хрюкайте на свиномове , все равно вас не кто не поймет , страна животных и насекомых .
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