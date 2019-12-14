"Говорили на підвищених тонах": у Путіна розкрили несподівані подробиці зустрічі в Парижі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори на "нормандському саміті" в Парижі іноді проходили на підвищених тонах.
Зокрема, під час обговорення Мінських домовленостей. Про це повідомляють "РИА Новости".
"Спроби були. Розмова була робочою", – зізнався він.
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі
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Водночас заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко розповів, що деякі учасники "нормандської зустрічі" занадто бурхливо обговорювали Мінські домовленості. Але нібито Росія "діяла ефективно" і не дала їх змінити.
"Якийсь час там висувалися навіть ідеї серйозно переробити цей документ, але твердість російського лідера цьому запобігла", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Пєсков сказав, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна на "нормандському саміті" в Парижі може стати хорошим початком для їхнього подальшого конструктивного спілкування.
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