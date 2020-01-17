"Готувався до іншої розмови!" Пристайко відхрестився від відповіді щодо візиту Зеленського до Оману

Глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко не зміг розповісти про візит президента Володимира Зеленського до Оману, який пресслужба глави держави називала офіційним.

Деталями поїздки зокрема цікавився співголова фракції "Європейської солідарності" Артур Герасимов. Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді 17 січня.

Герасимов нагадав, що усі офіційні візити президента до інших країн відбуваються винятково на запрошення глави тієї держави. Також вони готуються МЗС і обов'язково мають офіційну програму.

Вадим Пристайко не зміг розповісти про візит Зеленського до Оману

Тому він попросив показати запрошення султана Оману й програму візиту. А також назвати усіх осіб, які у Міністерстві готували цю поїздку.

"Ці запитання є в МЗС, вони надсилалися вашою фракцією. У мене зараз немає із собою цих документів, бо я готувався до розмови щодо нашого збитого літака", – виправдався Пристайко.

Водночас додав, що на всі запитання від "ЄС" відомство відповість вчасно, згідно з вимогами депутатського запиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава України Володимир Зеленський під час візиту до Оману зупинявся у найкращому готелі країни Al Bustan Palace, де в цей сезон президентський люкс коштує приблизно 135 тисяч гривень. Журналісти показали, як виглядає зсередини номер, у якому гарант жив із дружиною

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