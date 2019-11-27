Готувався давно? Виключений зі "Слуги народу" нардеп зробив зізнання про Зеленського

Володимир Зеленський почав збирати команду до президентських і парламентських виборів ще в листопаді минулого року.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів нардеп Антон Поляков, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу".

За його словами, він познайомився з нинішнім главою політичної сили Олександром Корнієнком ще минулої осені на навчанні для "Слуги народу".

"Наприкінці листопада — на початку грудня були зустрічі, осіб 50 з усієї України. До нас дійшла інформація, що це не фейк і були установчі збори, був присутній Іван Баканов, він був іще тоді керівником партії. Ніхто ж тоді не знав, що це друг Зеленського і через пів року стане главою СБУ. Ніхто не знав, чим закінчиться, чи виграє Зеленський", – розповів Поляков.

"Я вірив, загорівся і тільки тому і реально побачив, що є новий кандидат, ніде не заплямований", – додав він.

Володимир Зеленський Офіс президента

В інтерв'ю OBOZREVATEL Поляков також розповів про диктатуру в партії "Слуга народу" і те, як насильно керівництво збирало підписи за його виключення з фракції.

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