Скоріше за все Порошенко оголосить дострокові парламентські вибори, щоб за старим корупційним виборчим законом провести до Ради побільше всякого продажного шобла.

Тому я вже зараз дуже ретельно думаю над наступним виборчим списком моєї партії, щоб там було менше всякої гнилі, щоб не повторити помилок, які я допустив при формуванні списку в 2014 році.

Кожен кандидат від моєї партії зобов‘язаний буде пройти детектор брехні і здати тест на наркотики. Готуйтеся!