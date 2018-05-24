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Олег Ляшко
Олег Ляшко
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Готуйтеся: кандидати від моєї партії пройдуть детектор брехні і здадуть тест на наркотики

1.9т

Скоріше за все Порошенко оголосить дострокові парламентські вибори, щоб за старим корупційним виборчим законом провести до Ради побільше всякого продажного шобла.

Тому я вже зараз дуже ретельно думаю над наступним виборчим списком моєї партії, щоб там було менше всякої гнилі, щоб не повторити помилок, які я допустив при формуванні списку в 2014 році.

Кожен кандидат від моєї партії зобов‘язаний буде пройти детектор брехні і здати тест на наркотики. Готуйтеся!

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Автор
Олег ЛяшкоОлег Ляшко
Джерело
Джерело:Facebook Олега Ляшка
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