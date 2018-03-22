"Готовий підтримати": одіозний Мураєв надумав допомагати Савченко

Позафракційний народний депутат України, власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв пообіцяв нардепу Надії Савченко медійну і юридичну підтримку.

"Я голосував проти згоди на арешт і затримання Надії Савченко, тому що я не лукавих. Я впевнений, що народ України кожному дасть свою оцінку. Але я готовий підтримувати Надію. Буду їй надавати юридичну підтримку і медійну в тому числі", - заявив він в коментарі LB.ua.

На його думку, демократія повинна бути повноцінною.

Демократія повинна бути повноцінною. Я вважаю, що це рішення - політичне і не має перспектив у суді. Все це було зроблено в інтересах президента і щоб не втопити рейтинг ГПУ

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко. Із залу парламенту вона вирушила в супроводі правоохоронців в управління СБУ.

Нардепа підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.