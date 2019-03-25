"Готові помилувати!" Україна запропонувала Росії обмін полоненими

Україна запропонувала Росії 30 березня обміняти 25 українців, утримуваних РФ, в обмін на 25 засуджених у нашій країні росіян.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Вона зазначила, що російській стороні відправили відповідного листа, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з Євгеном Кириловичем Марчуком – представником України в Тристоронній контактній групі – направили 16-й лист представнику Росії в Тристоронній контактній групі Гризлову з пропозицією 30 березня здійснити звільнення заручників і політв'язнів", – зазначила вона.

Геращенко додала, що Кремлю запропонували "негайно забрати 25 росіян в обмін на 25 українців – політв'язнів Кремля".

"Залишається незмінною наша позиція: забрати 19 наших із окупованих територій, ми готові помилувати 72 сепаратистів", – додала вона.

У Кремлі вже відповіли, що в питаннях обміну ув'язненими між РФ і Україною є певні нюанси.

"Хочу нагадати вам слова російського президента, що російська сторона давно є прихильницею цього процесу, і в цьому випадку все впирається у різні підходи до розуміння того, що означає "всіх на всіх", на жаль, тут існують нюанси в підходах", – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Які конкретно нюанси малися на увазі, прес-секретар Володимира Путіна не уточнив.

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