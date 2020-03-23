Головна Новини
23 березня • оновлено в 12:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Государственное преступление Алексея Гончарука

Читати матеріал російською

Государственное преступление. Сегодня экс-премьер-министр Алексей Гончарук должен быть вызван на допрос и возбуждено уголовное дело. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января, вскоре после начала распространения вируса по миру, обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий.

Государственное преступление Алексея Гончарука

Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо - на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок!

Учитывая письмо Данилова, это произошло явно не случайно. Ведь Гончарук проигнорировал во время эпидемии обращение секретаря СНБО!

Таким образом, премьер-министр Гончарук взял на себя ответственность за отсутствие необходимого количества масок и оказал содействие частным компаниям, которые обеспечили масками другие страны.

Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора. Надеюсь, сегодня все руководство страны даст свою оценку этим действиям.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
3
Смішно
10
Цікаво
50
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лесюк Степан
Лесюк Степан
В першу чергу звернення повинно направлятись до Президента, адже він повинен вводити в дію рішення РНБО. У нас не влада, а "КЛОУНАДА"! І як завжди шукають крайнього.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
а що заспіває зє : а я тут ні прі чойм?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Это просто позор. И этот позор власти обязаны довести до суда и до приговора..." - автор, Вы должны понимать, что Гончарук, это воспитанник западных университетов. Его ТАМ учили, что частная собственность священна и неприкосновенна (а маски принадлежали ЧАСТНОМУ ЛИЦУ), но ОН НЕ! УЧИЛ!, что есть такое понятие, как НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. По причине, что о Государстве ОН НЕ ИМЕЕТ даже ЗЕЛЕНЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ. Как и случайный человек-президент, который ПОСТАВИЛ ЕГО управлять ГОСУДАРСТВОМ. Это РЕЗУЛЬТАТ "новых" безмалейшегопонятия лиц. Это результат решения 73%-ной ватомассы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Белый господин
Белый господин
Свавильный Николай, зато не стреляют...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Новини політики

Топпублікації

Топблоги