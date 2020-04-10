Головна Новини
10 квітня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
Всі статті автора

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?!

40.5т
Читати матеріал російською

Преступная халатность.

Итак, сначала областная власть проводит бесконечные совещания с конца января до начала марта, суть которых сводится к запрету на ковыряния в носу. Вместо того чтоб собрать чрезвычайную комиссию, выделить деньги из бюджета и закупить все необходимое для борьбы с эпидемией. В то время как городская власть выделяет 100 млн и начинает закупать ИВЛ и средства индивидуальной защиты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Потом они судорожно ищут место для обсервации приезжающих граждан из за рубежа и не находят ничего лучшего чем отселить Верхнеднепровский интернат для детей инвалидов, но когда осознают собственную глупость, просто распускают прибывших на самоизоляцию домой. А после, горздравотдел вместе с полицией вылавливает этих людей, включая труппу областного оперного театра, и размещает их на обсервацию в специально, заранее подготовленные городом помещения.

Но это ещё не все. Дальше они включают в перечень для лечения covid-19 областную больницу им. Мечникова и областную детскую онко больницу, где находятся тысячи ургентных, с хроническими заболеваниями и патологией пациентов. Выселяют онко-больных детей и откровенно кладут... на рекомендации НСЗУ. В то время когда город Днепр обустраивает три опорных больницы предназначенные для инфекционных больных.

Дальше - больше. Облздравотдел распределяет полученные средства защиты из Киева так по людоедски, что скорая помощь получает 30 тыс масок, детские больницы по 15 тыс масок, а прекративший плановую деятельность областной офтальмологический центр - 43 тыс.

Они допускают слёт баптистов в Першотравенске, где происходит вспышка коронавируса и одновременно пытаются отменить решение чрезвычайной комиссии города Днепр о запрете на въезд иногороднего транспорта. В тот момент когда соцзащита и волонтёры обеспечивает более 12 тыс пенсионеров продуктами, только ради того чтобы они соблюдали карантин.

Господин Зеленский, где вы взяли этих олигофренов?! Зачем вам нужен бестолковый губернатор-фунт, получающий зарплату в 10 тыс $ от своего куратора из облсовета?!

Люди, которые слушают вас каждый вечер по тв просто шокированы тем, что творят ваши безумные вассалы на местах!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
7
19
Смішно
49
Цікаво
241
Сумно
33
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чміль Валерій
Чміль Валерій
А чего вы ожидали от скомороха Зеленского?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
У вас из выбора только олигофрены и воры. Выбор не велик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
ОПА подобрала. За кадры на местах отвечает первый зам главы ОПЫ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 95 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • У Закарпатській області та на Волині посилили карантин і заборонили жителям виходити з дому в найближчі вихідні.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги