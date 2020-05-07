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7 травня • оновлено в 12:50
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Горбалю з надуманих причин не дали пройти конкурс у Держаудит: скандал дійшов до Шмигаля

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Колишнього члена Ради Національного банку України, ексголову Львівської обласної державної адміністрації Василя Горбаля не допустили до конкурсу на посаду голови Державної аудиторської служби України.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської громадської організації "Громадський контроль" до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль і Василь Горбаль

Денис Шмигаль і Василь Горбаль

Організація зазначила, що Горбаль має стаж роботи на державній службі, значну кількість років працював на керівних посадах в банківському секторі, декілька разів був народним депутатом України, а також займав певні посади в НБУ та РНБО.

"Таким чином Горбаль є фахівцем у фінансовій галузі та в управлінській діяльності", – йдеться у зверненні.

"Громадський контроль" нагадав, що Горбалю відмовили з підстави не відповідності встановленим конкурсом умовам, а через "відсутній необхідний досвід роботи, визначений у вимогах".

"З огляду на підставу відмови вбачається грубе порушення прав кандидата… Винна особа порушила п.7 ст. 4 закону України "Про державну службу" в частині не забезпечення рівного права та доступу до державної служби, а також необґрунтованим обмеженням та наданню необґрунтованих переваг іншим кандидатам", – підкреслюється в повідомленні.

Організація просить прем’єра:

  • забезпечити встановлення винної особи, проведення службового розслідування та притягнення її до відповідальності;

  • повідомити прізвище та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову у допуску до конкурсного відбору Горбаля;

  • надати посадову інструкцію особи, яка прийняла рішення про таку відмову.

В іншому випадку "Громадський контроль" буде вимушений провести мітинг під Кабміном на підтримку проведення чесних та законних конкурсів.

Горбалю з надуманих причин не дали пройти конкурс у Держаудит: скандал дійшов до Шмигаля

OBOZREVATEL

Горбалю з надуманих причин не дали пройти конкурс у Держаудит: скандал дійшов до Шмигаля

OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Горбаль розповів, що на підготовку відмови йому на проходження конкурсу на посаду голови Держаудиту знадобилося всього 3 хвилини.

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Особи
Денис Шмигаль Василь Горбаль
Місце
Україна
Тег
політика
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