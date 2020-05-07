Горбалю з надуманих причин не дали пройти конкурс у Держаудит: скандал дійшов до Шмигаля

Колишнього члена Ради Національного банку України, ексголову Львівської обласної державної адміністрації Василя Горбаля не допустили до конкурсу на посаду голови Державної аудиторської служби України.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської громадської організації "Громадський контроль" до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль і Василь Горбаль

Організація зазначила, що Горбаль має стаж роботи на державній службі, значну кількість років працював на керівних посадах в банківському секторі, декілька разів був народним депутатом України, а також займав певні посади в НБУ та РНБО.

"Таким чином Горбаль є фахівцем у фінансовій галузі та в управлінській діяльності", – йдеться у зверненні.

"Громадський контроль" нагадав, що Горбалю відмовили з підстави не відповідності встановленим конкурсом умовам, а через "відсутній необхідний досвід роботи, визначений у вимогах".

"З огляду на підставу відмови вбачається грубе порушення прав кандидата… Винна особа порушила п.7 ст. 4 закону України "Про державну службу" в частині не забезпечення рівного права та доступу до державної служби, а також необґрунтованим обмеженням та наданню необґрунтованих переваг іншим кандидатам", – підкреслюється в повідомленні.

Організація просить прем’єра:

забезпечити встановлення винної особи, проведення службового розслідування та притягнення її до відповідальності;

повідомити прізвище та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову у допуску до конкурсного відбору Горбаля;

надати посадову інструкцію особи, яка прийняла рішення про таку відмову.

В іншому випадку "Громадський контроль" буде вимушений провести мітинг під Кабміном на підтримку проведення чесних та законних конкурсів.

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Горбаль розповів, що на підготовку відмови йому на проходження конкурсу на посаду голови Держаудиту знадобилося всього 3 хвилини.

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