"Борщ можна, Бандеру ні": Звіробій розкрила плани Росії щодо України-"колонії"

Росія хоче знищити національну самосвідомість українців, прищеплюючи їм "совок".

Таку думку висловила в ефірі ObozTV учасниця війни на Донбасі і волонтерка Маруся Звіробій. За її словами, мета Кремля – повернути Україну як російську колонію.

"Совок" – це така тепла ванна для українця, де йому можна борщ, гопак, вишиванку, але не можна націоналізм, Бандера – бандит. Це певні установки для того, щоб українець платив свої грошики в касу Російської Федерації, зайвих питань не ставив, війни боявся, повстань боявся, націоналістів боявся. Це такі дійні корови, така колонія, яку під себе ростила всі ці роки Росія", – заявила Звіробій.

"РФ хоче повернути собі цю колонію. Частина людей зрозуміла це. Частина людей це розуміла завжди, вони це розуміння передають дітям і внукам ще з тих часів, коли НКВС просто закатовувало українців мільйонами, знищувало за українську мову", – наголосила вона.

Волонтерка навела приклад, як Росія використовує технологію знищення національної ідентифікації народів: "У нас в ефірі з блогером Андрієм Полтавою був цікавий випадок, щоб пояснити цю технологію. Виходить в ефір молодий калмик. Ти хто? Калмик, але росіянин. Полтава йому загнав речення – а ну переведи на калмицьку. Той згадує слова своєї власної мови".

"Він зараз забуває свою мову, вже називає себе росіянином. Його діти цю мову навіть не будуть вчити вже. Вони всі там вчать російську і теж вважаються росіянами. В третьому поколінні це вже росіяни, а не калмики. Ти – вузькоокий, який ти росіянин ? Подивися на себе. Імперія таким чином окупує народи, знищуючи їх ідентифікацію. Україна під цим прицілом", – зазначила Звіробій.

Маруся Звіробій facebook.com/marusyazvirobiy1

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтерка Маруся Звіробій також заявила, що президент України Володимир Зеленський "переплюнув найгірші очікування" ветеранів війни на Донбасі.

Повне інтерв'ю дивіться 8 грудня 13.00 на ObozTV.

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