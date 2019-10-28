Гончарук слідом за Зеленським поїхав на Донбас: фото

У понеділок, 28 жовтня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідав із робочим візитом КПВВ (контрольний пункт в'їзду-виїзду) "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Про це повідомила в Facebook міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, яка супроводжувала главу уряду (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Разом з Олексієм Гончаруком оглянули роботу пункту. Поговорили з людьми, які їхали з окупованої території. Кажуть, все працює добре", – написала вона.

Гончарук відвідав КПВВ під Донецьком Facebook Оксани Коляди

Гончарук також обговорив із прикордонниками важливість відстрочення норми щодо перетину КПВВ дітьми за закордонними паспортами. "У нас є місяць на відпрацювання нового механізму", – уточнила Коляда.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів відтермінував до 28 листопада набрання чинності новими правилами перетину лінії розмежування на Донбасі.

Гончарук відвідав КПВВ під Донецьком Facebook Оксани Коляди

Гончарук побував на Донбасі Facebook Оксани Коляди

Гончарук побував на Донбасі Facebook Оксани Коляди

Гончарук побував на Донбасі Facebook Оксани Коляди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський відвідав Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення сил. Глава держави оскандалився, розмовляючи з добровольцями, які самовільно зайняли позиції під населеним пунктом.

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