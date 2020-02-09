Гончарук сказав, як радиться з Богданом щодо важливих рішень

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук радиться щодо призначень в уряді з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та помічником президента Андрієм Єрмаком.

Про це він розповів в ефірі програми "Факти тижня" на телеканалі ICTV (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я поважаю думку цих людей, тому з ними раджуся. Такий вплив вони мають. Я як прем'єр-міністр приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них тут несу я. Але щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", – сказав він.

Олексій Гончарук Кадр з відео

За словами Гончарука, інформація про те, що співбесіди з можливими кандидатами на посади в уряд проходять в Офісі президента, не відповідає дійсності

"Це неправда, що співбесіди проходять в Офісі президента, вони проходять в уряді. Лише коли мені потрібна порада президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом як лідером нашої політичної команди", – підсумував український прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук анонсував перестановки в уряді. За його словами, може з'явитися посада нового віцепрем'єра, який координуватиме економічний блок, а Міністерство ветеранів та окупованих територій буде розділено.

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