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7 березня • оновлено в 17:09
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Гончарук раптово покинув Україну: експрем'єра спіймали в літаку

9.1т
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У суботу, 7 березня, колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вилетів до Лісабону.

Про це дізналися журналісти видання "Страна", які оприлюднили відповідну фотографію колишнього глави уряду в літаку.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

volynnews.com

Уточнюється, що Гончарук скористався послугами авіакомпанії-лоукостера Wizz Air. Літак летить до Португалії з аеропорту "Київ" в Жулянах.

Гончарук покинув Україну

Гончарук покинув Україну

На даний момент невідомо, з якої причини колишній топ-чиновник залишив Україну. Чи повернеться він, також залишається загадкою.

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Це рішення підтримали 353 депутати, з них 240 голосів дала фракція "Слуги народу".

Президент Володимир Зеленський пояснив, що ініціював звільнення через низьку ефективність його Кабміну.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
(в)очко,....., "преЗэк"......, а ты вообще(Как?!),. не боишься??!,.... за своё"очко"??!..
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Serov Oleg
Serov Oleg
провалил задание....на ковер к шефу...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
как ловили,сачком аль подсаком?
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