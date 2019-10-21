Гончарук повідомив про спробу захоплення будівлі Верховної Ради

Приміщення Верховної Ради України намагалися захопити рейдери.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в своєму блозі "Чашка прем'єра". Він уточнив, що мова йде не про головну будівлю парламенту, а про приміщення біля центрального офісу Міністерства юстиції.

"Приблизно півтора роки тому цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу. На просту людину, яка, швидше за все, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь в Луганській області.

Звичайно, в Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники спеціально це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи реальна це людина, чи існує вона взагалі", – розповів Гончарук.

За його словами, коли Міністерство юстиції дізналося про це, то усунуло порушення.

Гончарук в Раді УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарука зняли на вечірці радикалів в Києві, через що в мережі розгорівся гучний скандал.

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