Гончарук перед відставкою провів таємну зустріч з частиною Кабміну – ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук перед відставкою провів закриту зустріч із деякими міністрами свого уряду.

На ній він попередив колег про те, що незабаром втратить свою посаду. Подія відбувалася 28 лютого в підвальному приміщенні організації, де працював раніше експрем'єр, повідомляє "Українська правда".

"У той день він зібрав у таємному форматі частину міністрів – на Подолі в офісі організації BRDO, з якої колись прийшов у Зе! Команду. Зустріч була настільки закритою, що чиновники сиділи в підвальному приміщенні – в єдиній кімнаті офісу, де немає вікон", – йдеться в матеріалі.

Олексій Гончарук

Посилаючись на слова очевидця подій на тому засіданні, видання зазначає, що Гончарук спершу почав розповідати про зустріч з президентом Зеленським. Він поділився підсумками розмови з ним – "зрозумів, що незабаром втратить посаду".

"Президент нібито готовий залишити всіх їх у наступному уряді, крім Бородянського", – передає слова експрем'єра "УП".

Також підкреслюється, що на зустріч тодішній глава Кабміну запросив приблизно чверть членів уряду. Серед них був на той момент міністр енергетики Олексій Оржель, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем'єр Дмитро Кулеба, міністр культури Володимир Бородянський, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр освіти Анна Новосад.

Як писав OBOZREVATEL, експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що президент Володимир Зеленський робить багато помилок через те, що навколо нього формується помилкове інформаційне поле.

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