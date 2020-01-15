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15 січня • оновлено в 21:32
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"Зеленський може підписати в будь-яку хвилину": стало відомо про заяву Гончарука про відставку

18.6т
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито написав заяву про відставку, повідомив Telegram-канал "Легитимный", близький до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Відповідний пост з'явився в мережі в середу, 15 січня. Автори каналу посилаються на власне джерело в ОП.

У тексті сказано, що заяву про звільнення президент Володимир Зеленський "може підписати в будь-яку хвилину", проте, найімовірніше, 15 січня цього не станеться.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

today.ua

"Усі чекатимуть продовження "зливу" прослушки обговорення Гончаруком президента і державних справ", – сказано в повідомленні. Прослушка нібито була встановлена в Кабінеті міністрів.

"Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер у тому, хто злив його", – написали в "Легитимном".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня в мережі з'явилися аудіо розмов нібито Олексія Гончарука, заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової і міністра фінансів Оксани Маркарової. Вони обговорювали курс долара в Україні й економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

Якщо вірити опублікованим матеріалам, то прем'єр відзначився кількома гучними заявами. Він нібито говорив, зокрема, про те, що Зеленський мало що розуміє в економіці.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України політика
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
тупая позорная колониальная либерасня, которая может только воровать себе премии с госбюджета..
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1
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Правду говорил!
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1
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Я не знаю який він фахівець, але справжні чоловіки так себе не ведуть.
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2
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