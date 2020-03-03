"Заборона" Гончарука через суд звільняти міністрів: спливли несподівані нюанси

До Окружного адміністративного суду Києва нібито надійшла заява про заборону голові Верховної Ради України виносити на розгляд питання про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Однак з'явилася інформація, що його переконали відмовитися. Практично відразу сайт перестав працювати.

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що глава уряду дійсно подав заяву на звільнення.

Заява Гончарука на сайті ОАСК

Незабаром прес-служба прем'єр-міністра назвала заяву до суду - фейком.

Заява прес-служби Кабміну

На сайті Судової влади України, в розділі ОАСК, де в тому числі публікуються новини цього судового органу, інформації про заяву Гончарука немає.

adm.ki.court.gov.ua/sud2670

Раніше джерела OBOZREVATEL повідомили, що Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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