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3 березня • оновлено в 21:58
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"Заборона" Гончарука через суд звільняти міністрів: спливли несподівані нюанси

12.5т
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До Окружного адміністративного суду Києва нібито надійшла заява про заборону голові Верховної Ради України виносити на розгляд питання про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Однак з'явилася інформація, що його переконали відмовитися. Практично відразу сайт перестав працювати.

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що глава уряду дійсно подав заяву на звільнення.

Заява Гончарука на сайті ОАСК

Заява Гончарука на сайті ОАСК

Незабаром прес-служба прем'єр-міністра назвала заяву до суду - фейком.

Заява прес-служби Кабміну

Заява прес-служби Кабміну

На сайті Судової влади України, в розділі ОАСК, де в тому числі публікуються новини цього судового органу, інформації про заяву Гончарука немає.

"Заборона" Гончарука через суд звільняти міністрів: спливли несподівані нюанси

adm.ki.court.gov.ua/sud2670

Раніше джерела OBOZREVATEL повідомили, що Олексій Гончарук піде у відставку. Виконувати обов'язки прем'єр-міністра буде нинішній віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Олексій Гончарук Дмитро Разумков
Місце
Україна Київ
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України фейки
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Во присосался! Чтобы оторвать надо бить по губам оглоблей, а затем пинка ниже пояса.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это не цирк, это шапито.
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Serov Oleg
Serov Oleg
держись,лёшка...запад нас поддержит...работы невпроворот еще...продать землю,предприятия,выгнать из страны еще 7-10 миллионов умных и образованных,уничтожить остатки образования и здравоохранения....даешь территорию zoo
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