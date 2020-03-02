З 1 квітня в Україні деяким категоріям лікарів збільшать заробітну плату на 30%. Українці ж отримають гарантований пакет безкоштовних медичних послуг.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми підвищимо заробітну плату для середнього медичного персоналу до 30% – завдяки збільшенню бюджету на охорону здоров'я. У бюджеті-2020 передбачено на 13% більше коштів на охорону здоров'я, ніж в минулому році. Бюджет Програми медичних гарантій на спеціалізовану медичну допомогу в порівнянні з торішньою субвенцією збільшений на 9 млрд. І це перший раз, коли медицина для українців буде дійсно безкоштовною, а не просто на папірцях", – зазначив глава Кабінету міністрів.

Олексій Гончарук

Також Гончарук розповів, що в квітні почне роботу Програма медичних гарантій.

"Уже зараз абсолютно точно зрозуміло – ми переглядаємо мережу опорних лікарень. Ця мережа планувалася давно, вона не враховує реальні актуальні розрахунки", – додав чиновник.

Крім того, прем'єр-міністр запевнив, що ніхто лікарні в регіонах ніхто закривати не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу, яка займеться питаннями реформування системи охорони здоров'я.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал