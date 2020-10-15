Головою Чернігівської ОДА призначено нову дружину Хомчака

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської облдержадміністрації 29-річну Анну Коваленко.

Як повідомляється на офіційному сайті президента, під час робочої поїздки на Чернігівщину Зеленський представив нову главу ОДА та вручив їй посвідчення.

"Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область. Дедалі більше жінок ставатимуть головами обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що це дуже важливо. Для всіх українців важливо, щоб людина була порядна, щоб вона була чесна та професійна. Я вважаю, що саме ця людина – така", – заявив президент.

За його словами, нова керівниця ОДА буде втілювати в життя перспективні й амбітні цілі для розвитку регіону, зокрема, у галузі сільськогосподарського потенціалу.

Як пише Telegram-канал "Очки Баканова", для Коваленко Чернігів, найімовірніше, трамплін для наступної посади в одній зі спецслужб.

Нагадаємо, Коваленко є головою всеукраїнської ГО "39 жіноча сотня Самооборона Майдану" і координатором ГО "Антикорупційний рух України".

Вона була консультантом при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони, а також радником трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики Юрія Стеця у 2014-2015 роках.

У 2019 була обрана народним депутатом від "Слуги народу". 10 вересня 2019 року достроково склала повноваження у зв'язку з призначенням її заступником голови Офісу президента.

У квітні 2020 року Коваленко призначили заступником міністра розвитку громад і територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Анна Коваленко вийшла заміж за головнокомандувача ЗСУ, 53-річного генерал-полковника Руслана Хомчака.