Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:46
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Головний економічний куратор "Л/ДНР": стало відомо, хто міняв полонених від Росії

4.4т Читати матеріал російською

Робочу групу зі звільнення ув'язнених із російської сторони очолював віцепрем'єр-міністр РФ Дмитро Козак.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента України Андрій Єрмак, який очолював аналогічну групу в Києві. За його словами, провести обмін президенти Зеленський і Путін домовилися під час телефонної розмови 7 серпня.

"Після цього почалася робота груп. З української сторони її очолював я, з російської – Дмитро Козак", – сказав Єрмак.

Дмитро Козак

Дмитро Козак

uznayvse.ru

Новини
"Хоче закінчити війну!" У Зеленського розповіли, чому Путін погодився на обмін полоненими

Відповідаючи на запитання, чи був притягнутий до процесу обміну ув'язненими помічник президента РФ Владислав Сурков, Єрмак відповів: "Пан Сурков представляє Росію в переговорах "нормандського формату".

Зазначимо, що Дмитра Козака називають куратором економічного напряму на підконтрольних угрупованням "Л/ДНР" територіях. Козак курирує комісію з надання гуманітарної підтримки "республікам". Раніше стежити за станом справ у так званих "ДНР" і "ЛНР" було довірено помічнику російського президента Владиславу Суркову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими за формулою 35 на 35.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel