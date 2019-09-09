Головний економічний куратор "Л/ДНР": стало відомо, хто міняв полонених від Росії

Робочу групу зі звільнення ув'язнених із російської сторони очолював віцепрем'єр-міністр РФ Дмитро Козак.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента України Андрій Єрмак, який очолював аналогічну групу в Києві. За його словами, провести обмін президенти Зеленський і Путін домовилися під час телефонної розмови 7 серпня.

"Після цього почалася робота груп. З української сторони її очолював я, з російської – Дмитро Козак", – сказав Єрмак.

Дмитро Козак uznayvse.ru

Відповідаючи на запитання, чи був притягнутий до процесу обміну ув'язненими помічник президента РФ Владислав Сурков, Єрмак відповів: "Пан Сурков представляє Росію в переговорах "нормандського формату".

Зазначимо, що Дмитра Козака називають куратором економічного напряму на підконтрольних угрупованням "Л/ДНР" територіях. Козак курирує комісію з надання гуманітарної підтримки "республікам". Раніше стежити за станом справ у так званих "ДНР" і "ЛНР" було довірено помічнику російського президента Владиславу Суркову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Україною і Росією відбувся обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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