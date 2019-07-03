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Голова "Європейської солідарності" Порошенко написав листи 18 лідерам ЄС

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Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників.

Крім того, він закликав, щоб Європа зберегла режим санкцій щодо Росії до відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, повідомляється на сайті "ЄС".

Зокрема, п'ятий президент України направив листи 18 лідерам Євросоюзу, а також главам держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії. Йдеться про голову Європейської ради Дональда Туска, голову Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Вчора я направив лист керівникам країн-членів Ради Європи. Я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну хартію, щоб зафіксувати наш рух до Євросоюзу. Тому що наш рух до ЄС – це верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека і повернення наших хлопців з фронту додому, пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн", – зазначив Порошенко під час виступу на Вінниччині.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Сайт "Європейської солідарності"

Крім того, в листі до європейських лідерів він нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи, яка "була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися в Асамблею".

Порошенко зазначив, що повернення делегації РФ відбувається в той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов'язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до краху МН17, який забрав 298 невинних життів. Також лідер "Європейської солідарності" нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

"Сьогодні член нашої команди, голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереження на виборах. Чому? Тому що не може країна-агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми повинні діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються захищати державу, їм нема чого сказати", – підкреслив Порошенко.

П'ятий президент України глибоко обурений тим, що основним фактором в поверненні Росії в ПАРЄ стало фінансове питання.

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"Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету організації. Це очевидний вибір між цінностями і ціною", – вважає Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – "це не поліпшення стандартів прав людини, не підтримка громадянського суспільства, не виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації". Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати міць демократичної спільноти в захисті верховенства права, нав'язати гібридний наратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Порошенко у Вінниці

Порошенко у Вінниці

Сайт "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія Порошенко показала текст Євроатлантичної хартії, метою якої є отримання Україною повноправного членства в ЄС і НАТО.

Також Порошенко закликав владу США посилити тиск на Росію через обстріл медичного автомобіля на Донбасі.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Петрушка в гостях у сказки пишет письма ))))
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Serov Oleg
Serov Oleg
пишите письма,хряк шоколадный...тебя уже никто не воспринимает с 5% поддержки от мутантов..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничему жизнь долболоба не учит. Нет бы выклянчил у новых хозяев что-нибудь полезное для Украины. НАХРЕНА??? Он будет шестой год скулить о санкциях. Лавров, молодец...
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