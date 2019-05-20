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Голова Чернігівської ОДА подав у відставку після інавгурації Зеленського: подробиці

8.7тЧитати матеріал російською

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Мисник написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook 20 травня після інавгурації президента України Володимира Зеленського, привітавши українців зі "знаковою подією в історії країни".

"Щоб уникнути домислів і політичних спекуляцій, повідомляю: сьогодні вранці я, як і всі мої колеги з інших областей, написав заяву на звільнення – як того вимагає закон України "Про місцеві державні адміністрації", – заявив Мисник.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Колаж

Він нагадав, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються після обрання нового президента України.

"Далі рішення – за президентом. Чернігівська ОДА працює в штатному режимі", – підсумував він.

Відзначимо, Олександр Мисник був призначений на посаду голови ОДА в кінці листопада 2018 року.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаЧернігів
Теги
політикаінавгурація
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