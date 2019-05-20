Голова Чернігівської ОДА подав у відставку після інавгурації Зеленського: подробиці

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Олександр Мисник написав заяву про відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook 20 травня після інавгурації президента України Володимира Зеленського, привітавши українців зі "знаковою подією в історії країни".

"Щоб уникнути домислів і політичних спекуляцій, повідомляю: сьогодні вранці я, як і всі мої колеги з інших областей, написав заяву на звільнення – як того вимагає закон України "Про місцеві державні адміністрації", – заявив Мисник.

Ілюстрація Колаж

Він нагадав, що повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються після обрання нового президента України.

"Далі рішення – за президентом. Чернігівська ОДА працює в штатному режимі", – підсумував він.

Відзначимо, Олександр Мисник був призначений на посаду голови ОДА в кінці листопада 2018 року.

Як писав OBOZREVATEL:

Вранці понеділка, 20 травня, у Верховній Раді пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського.

Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Усі відеотрансляції заходу можна подивитися тут, найяскравіші фотографії зібрані тут.

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