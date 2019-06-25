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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Голос" запропонував радикальні нововведення для нардепів

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Партія "Голос" у разі проходження до Верховної Ради за підсумками позачергових виборів має намір ініціювати зміни до Конституції України.

Про це заявив лідер політсили Святослав Вакарчук на брифінгу 25 червня біля будівлі Верховної Ради, зазначивши, що йдеться про обмеження терміну перебування на посаді нардепа не більше ніж двома каденціями поспіль.

"Партія "Голос" пропонує конституційно обмежити можливість депутатів займати свої посади лише двічі, дві каденції поспіль, тобто бути у Верховній Раді не більше 10 років", — сказав він.

Вакарчук заявив, що кандидати від "Голосу" підписують публічне зобов'язання не обиратися в парламент більше двох разів поспіль.

"Голос" запропонував радикальні нововведення для нардепів
"Голос" запропонував радикальні нововведення для нардепів
"Голос" запропонував радикальні нововведення для нардепів
"Голос" запропонував радикальні нововведення для нардепів

"Голос" також виступає за введення санкцій щодо нардепів-прогульників.

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За словами Вакарчука, за прогул 25% засідань протягом сесії його політсила пропонує позбавляти нардепів зарплати протягом наступної сесії. Якщо парламентарій прогуляє більше 50% засідань без поважних причин, пропонують відкликати його мандат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Голос" 14 червня подала документи в Центральну виборчу комісію для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Свежо предание ... Зеленский отменил неприкосновенность ? Слава, неудачная попытка или шутка если хочешь !
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